Hakan Fidan, Riyad'da Suriye toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı.Bakan Fidan, Arap Ligi'nden Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Katar, Lübnan, Kuveyt, Mısır, Suriye, Umman ve Ürdünlü mevkidaşları, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin Genel Sekreterleri, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Birleşik Krallık ve Almanya'nın Dışişleri Bakanları ile birlikte Riyad'daki Suriye toplantısına katıldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Suriye toplantısında Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Ahmed eş-Şeybani'nin de olmasının 'dönüm noktası ve tarihi bir an olduğunu' ifade etti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.' dedi.Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin doğru yöne yönlendirilmesinde en büyük sorumluluğun taşındığını vurgulayan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliği ve egemenliğinin, tüm çabalarını üzerine inşa ettikleri temel ilkeler olmaya devam ettiğinin altını çizdi.Fidan, Suriye'deki normalleşme işaretlerinin her geçen gün güçlendiğine dikkati çekerek, 'Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz.' diye konuştu.Çabaların daha etkin kılınması için bir eş güdüm mekanizması ya da komiteler oluşturabileceğini kaydeden Fidan, gelecek dönemde yaptırımlardan daha fazla muafiyet sağlamak için öncelikli sektörlerin belirlenmesi gerektiğini söyledi.Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının ana odak olmaya devam etmesi gerektiğine değinerek, 'Eğer 'SDG' merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır.' şeklinde konuştu.Terör örgütünün Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam ettiğini hatırlatan Fidan, şunları kaydetti:Yeni yönetimin DEAŞ'la etkin bir şekilde mücadele etme kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.Bakan Fidan, Suriye'de Esed rejiminin düşmesinin üstünden bir ay geçtiğine işaret ederek, Suriye'deki kırılgan güvenlik durumu ve ekonomik durum nedeniyle 'bu atmosferin suistimal edilmesini' engellemenin önemine dikkati çekti.Toplantıdaki aktörlerin neredeyse hepsinin Suriye'deki yeni yönetimle doğrudan temasa geçerek doğru mesajları verdiğini belirten Fidan, yönetimin de bu mesajlara makul bir şekilde karşılık verdiğini vurguladı.Fidan, yeni yönetimin Suriye'yi birleştirme yolundaki ilk adımlarının 'doğru yönde' olduğunu belirterek, toplumun muhtelif unsurlarıyla bir araya geldiklerine işaret etti.Bakan Fidan, silahlı grupların yeni yönetim tarafından ulusal ordu çatısı altında toplanmaya çalışıldığını dile getirerek, insani yardım akışının da başladığını kaydetti.Suriye sahasında herhangi bir terör örgütüne 'yer olmaması' gerektiğine dikkati çeken Fidan, 'Türkiye olarak, PKK ve uzantıları konusundaki hassasiyetlerimizi ve beklentilerimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Ülkeyi terk etmeliler.' ifadesini kullandı. ⁠Fidan ayrıca, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.Toplantının geniş katılımlı oturumunda Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Fransa, İspanya ve İtalya'nın temsilcileri de yer aldı.