Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan tarihi Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camii'nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.
İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.
İzdihamın herkesin aynı anda ön kapıya yığılmasından dolayı meydana geldiği belirtildi.