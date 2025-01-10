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Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan tarihi Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.

Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
Ekleme: 10.01.2025 - 13:40 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:17 / Editör: Edin Uslu
Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camii'nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.

Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
İzdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirlendi.

İzdihamın herkesin aynı anda ön kapıya yığılmasından dolayı meydana geldiği belirtildi.