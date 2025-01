Los Angeles'taki yangın onu da vurdu! 'Ana ocağıma dönüyorum'

Amerika, korkunç boyutlara ulaşan yangınlarla mücadele ediyor...Geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde ilerleme kaydederek çevre bölgelerde de yayılırken, alevler rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor.Yangınlarda yüzlerce hektarlık alan küle dönerken, can kayıpları da yaşanıyor.Bölgede Türk ünlülere ait taşınmazın da bulunduğu öğrenilirken, vatandaşlardan ve ünlü isimlerden gelen tepkiler ise çığ gibi büyüyor. Bu kapsamda bir açıklama da Survivor yarışması ile ünlenen Turabi Çamkıran'dan geldi.'BİR TELEFONUM, BİR SIRT ÇANTASI GİYSİM VE SAĞLIKSIZ BİR VÜCUDUMDAN BAŞKA BİR ŞEYİM KALMADI'Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Los Angeles'ta meydana gelen yangın felaketinde evini ve arabasını kaybettiğini duyuran Turabi, duruma isyan etti.Çamkıran, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yeer verdi:Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantası giysim ve sağlıksız bir vücudumdan başka bir şeyim kalmadı.Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer, yabancılık çekmeyeceğim. Tüm hayatını bir yangında kaybeden herkesin Allah yardımcısı olsun.'SER ANA YÜN YORGANIMI, YER SOFRASINI'Hayata bak! Sağlığınla boğuşurken kendi kendine 'Daha kötü ne olabilir ki!' diyorsun, menajerinden haber alıyorsun ve her şeyin yanmış. Ser ana yün yorganımı, yer sofrasını. Yarışmadan sonra gidecek yerim kalmadı. Ana ocağına geri dönüyorum.Çamkıran, ayrıca Los Angeles'ın yangından önceki ve sonraki haline ilişkin de bir paylaşımda bulundu.