İstanbul'da işçi gibi girdikleri inşaatı soydular
Şantiye çalışanı gibi girdikleri inşaatı soydukları sırada bir işçiye yakalanan 6 hırsız, çaldıkları 500 kilogram kablo ile kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan bir inşaat, hırsızların hedefi oldu.
Gece saatlerinde şantiye çalışanı kıyafeti giyen 6 hırsız, bir araçla Tozkoparan Mahallesi’ndeki inşaat alanına geldi.
Şahıslar, gözüne kestirdikleri kabloların yanında durarak araçtan indi.
500 KİLOGRAM KABLO ÇALDILAR
500 kilogram kabloyu çalan hırsızlara, bir inşaat çalışanı baskın yaptı.
İnşaat çalışanını gören şüpheliler, kabloyu araca yükleyerek kaçtı.
HIRSIZLARI KAYDA ALDI
Görgü tanığı o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.
Görüntülerde, şantiye kıyafeti giyen hırsızların kabloyu çaldığı anlar yer alıyor.