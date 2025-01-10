Cevdet Yılmaz: Genç çiftlere maddi desteklerde son karar Meclis'in
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak, dün gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında ele alınan konularında nihai kararın hükümet ve TCMB tarafından alınacağına açıklık getirdi.
Dün Nüfus Politikaları Kurulu ilk toplantısını yaparak, yeni evlenecek gençlerin ev sahibi olmalarından kadınları iş hayatında tutmak için hamilelik izni uzatmaya ve kreş hizmetlerine kadar bir çok konu başlığını gündeme getirmişti.
Kurulun gündeki medya araçlarında ve kamuoyunda geniş ses getirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün paylaştığı mesajda şu değerlendirmeyi aktardı:
Dün yaptığımız Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında kısa, orta ve uzun vadede gündemimizde olacak, doğurganlığı artırma bakımından ele alacağımız ve etkilerini değerlendireceğimiz ana başlıkları özetledik.
'YOL HARİTASINI ÇALIŞMA GRUPLARI BELİRLEYECEK'
Bunlarla ilgili yol haritamız bilimsel analizler, ilgili kesimlerle istişareler, kurumlarımıza yaptıracağımız etki değerlendirmeleri veya Kurul bünyesinde oluşturacağımız çalışma grupları ile şekillendirilecektir.
'SON KARAR MECLİS'TE
Hangi alanda ne zaman ve somut olarak nasıl adım atılacağına ilişkin nihai kararı ise konusuna göre elbette ki hükumetimiz veya Meclisimiz verecektir.