Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi:8 gözaltı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından başarılı operasyonlara imza atılıyor..Son olarak, ekiplerce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği ve operasyonda 8 kişinin yakalandığı bildirildi.Operasyona ilişkin detayları Bitlis Valiliği paylaştı.Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:8 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 8 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde, 1 adet tabanca ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi.