Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 46 bin lira, en yüksek 3 milyon 53 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 48 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın 3.041,25 TL'den, çeyrek altın ise 5.024,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 10 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın​ alış-satış fiyatları...Alış 3.040,67Satış 3.041,25Alış 4.976,00Satış 5.024,00Alış 9.955,00Satış 10.046,00Alış 19.849,00Satış 20.010,00Alış 2.672,99Satış 2.673,46