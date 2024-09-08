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Yılmaz Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar hesap verecek

Bakan Tunç, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Yılmaz Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar hesap verecek
Ekleme: 8.09.2024 - 12:34 Güncelleme: 8.09.2024 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar hesap verecek
Diyarbakır'da 19 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, Eğertutmaz deresinde bir çuvalın içinde bulundu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Tunç: Narin'in ölümünden sorumlu olanlar hesap verecek


"KIZIMIZIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLANLAR HESAP VERECEKTİR"
Tunç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü.
Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.
Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir.