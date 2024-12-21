İstanbul'da şoför krizi! Yolcuya sinirlenip otobüsü terk etti

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.Seyir halinde olan olan 55ET hat numaralı 34 KKC 055 plakalı İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi.Bunun üzerine şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu.Öfkelenen şoför ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı.O sırada durumu farkeden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı. Şoför, "Abi gitmiyorum' diyerek küfretti. Şoför, çantasını alıp defalarca yere fırlatıp bağırdı.Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi.Şoför daha sonra otobüsü yol kenarına çekip indi ve olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.