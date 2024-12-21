Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 45 bin 227’ye yükseldi

Katil İsrail devleti kana doymuyor...İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar 442 gündür devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 227'ye, yaralı sayısının da 107 bin 573'e yükseldiği bildirildi.