  • USD: 35,06 - 35,13
  • EURO: 36,42 - 36,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde terör operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-30' operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde terör operasyonu
Ekleme: 21.12.2024 - 09:19 Güncelleme: 21.12.2024 - 09:21 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Yerlikaya duyurdu! 19 ilde terör operasyonu
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 ilde düzenlenen "Gürz-30" operasyonlarında 40 zanlı yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre jandarma ekiplerince Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Gürz-30" operasyonları düzenlendi.

40 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek", "örgütün gençlik yapılanmasında yer almak", "terör örgütüne finans sağlamak" ve "sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti.