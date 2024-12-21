Taksitli ödemelere yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, belirli fiyatlarda satışa sunulan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları ile taşıt satışlarında uygulanacak taksit sayılarında düzenlemeye gitti.Bakanlık tarafından hazırlanan 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Cep telefonları ve otomotivde taksit sürelerine yeni düzenleme getirildi. Yenilenmiş ürün kategorisindeki fiyatı 25 bin TL'nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL'yi aşan cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.Taşıt alımlarında taksit süreleri fatura değerine göre kademeli olarak belirlendi. 400 bin TL ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay, 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar için en fazla 36 ay taksit uygulanacak.800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar için en fazla 24 ay taksit, 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlarda ise en fazla 12 ay taksit belirlendi. 2 milyon TL üzerindeki araçlar için ise taksit yapılamayacak.