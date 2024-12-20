CHP’li belediyede silah patladı: Yol müdürünü çalışanı makamında vurdu!

Adana'nın CHP’li Çukurova Belediyesi’nde yol işleri personeli İbrahim İnce (44) görev yeri değişikliği nedeniyle tartıştığı Yol İşleri Müdürü Orhan Aynal’ı (45) makamında tabancayla vurdu. Sol bacağından yaralanan müdür hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli polis tarafından her yerde aranıyor.

Olay Çukurova Belediyesi'nin 100. Yıl Mahallesinde bulunan Yol İşleri Müdürlüğü şantiyesinde meydana geldi. Belediyede şoför olarak çalışan İbrahim İnce, görev yerini değiştirdiğini iddia ettiği müdür Orhan Aynal'ın makamına giderek tartıştı. Tartışma sırasında İbrahim İnce, belinden çıkardığı tabancanın tetiğine basarak Orhan Aynal'ı sol bacağından vurduktan sonra kaçtı.Özel hastaneye kaldırılan Orhan Aynal, tedavi altına alındı. Olaydan sonra otomobil ile kaçan şüpheli İbrahim İnce, polis tarafından her yerde aranıyor.