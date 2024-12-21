  • USD: 35,06 - 35,13
  • EURO: 36,42 - 36,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 21.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:22 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek' denildi.

MSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi