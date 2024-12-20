İstanbul'da Metro'da vatandaşların su baskını ile mücadelesi

Alt geçitte bulunan lavaboların patlaması sonucu su birikintisi oluşması sonrası duruma isyan eden bir vatandaş "Karşıya geçecektim ama geçemedim. Burada bir önlem alınsa da karşıya geçsek." dedi.

İstanbul'da vatandaşların metro çilesi sürüyor...Metrolarda yaşanan yürüyen merdiven sorunlarının ardından bu kez Ulubatlı Metro istasyonun alt geçidinde su baskını meydana geldi.Yaşananlar sonrası vatandaş isyan etti.Son olarak, İstanbul Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) idaresindeki M1B Yenikapı - Kirazlı Metro hattının Topkapı - Ulubatlı Metro durağının bulunduğu yaya alt geçidini su bastı.Alt geçitte bulunan lavabolarının patlaması sonucu taşan su nedeniyle alt geçitte su birikintisi oluştu.İBB ekipleri yaya alt geçitteki su tahliyesi çalışması başlatırken, alt geçidi kullanan vatandaşların ise su birikintisi nedeniyle güçlükle yürüdüğü görüldü.Oluşan su birikintisi nedeniyle karşıya geçemediğini ifade eden bir vatandaş ise, şu açıklamalarda bulundu:Karşıya geçecektim ama geçemedim. Burada bir önlem alınsa da karşıya geçsek. Şu an trafikte yok araçlarda hızlı geçiyor.