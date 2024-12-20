Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya uygulaması için geliştirilen yeni yapay zeka özelliklerini duyurarak, içerik oluşturucuların videolarının 'neredeyse her yönünü' metin komutlarıyla değiştirebileceğini belirtti. Meta'nın Movie Gen AI modeli ile desteklenen yeni özellikler, önümüzdeki yıl Instagram kullanıcılarının beğenisine sunulacak.'Video içerik oluşturucular için gerçekten heyecan verici yapay zeka araçları üzerinde çalışıyoruz' diyen Mosseri, şu ifadeleri kullandı:'Birçoğunuz, Instagram'ı bugün olduğu şey yapan harika içerikler üretiyorsunuz ve fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olacak daha fazla araç sunmak istiyoruz. Videolarınızda istediğiniz her şeyi yapabilmelisiniz. Kıyafetinizi ve oturduğunuz ortamı değiştirebilmeli, bir kolye ekleyebilmeli ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyi gerçekleştirebilmelisiniz.'Instagram, yeni yapay zeka aracını tanıttı: Videolarınızı baştan sona değiştirebilirsiniz - 1. ResimMosseri tarafından paylaşılan örnek videoda, yapay zeka düzenleme özelliklerinin önizlemesi yer aldı. Bu özellikler arasında kıyafet değişikliği yapabilme, arka plan ortamını değiştirebilme, takı ekleyebilme ve genel görünümünüzü değiştirebilme gibi kullanıcılara sunulacak imkanlar gösterildi.Örneğin bir sahnede Mosseri'nin arka planı karlı bir atmosfere dönüşürken, başka bir sahnede kendisi kukla benzeri animasyonlu bir versiyona dönüşüyor. Ancak önizlemeler oldukça temiz ve kusursuz görünse de, kullanıcıların erişeceği düzenleme araçlarının aynı sonuçları sağlayıp sağlamayacağı henüz bilinmiyor.Instagram, yeni yapay zeka aracını tanıttı: Videolarınızı baştan sona değiştirebilirsiniz - 2. ResimMeta, Movie Gen'i ekim ayında tanıttığında, bu modelin basit metin girdileri kullanarak videolar ve sesler oluşturabileceğini ve mevcut videoları düzenleyebileceğini açıklamıştı. Şirket, yapay zeka video üreticisinin halka açık olmayacağını belirtmişti. Bugünkü duyuru, Meta'nın bu modeli Instagram'daki içerik oluşturuculara daha fazla AI düzenleme aracı sunmak için kullanacağını ortaya koyuyor.Ayrıca, Meta'nın Movie Gen'i OpenAI ve Adobe'un benzer modellerini tanıtmasından aylar sonra duyurduğunu da belirtmekte fayda var. OpenAI'ın Sora modeli bu ay bazı kullanıcılara sunulurken, Adobe, Firefly video üreticisini ekim ayında bazı kullanıcıların test etmesine izin vermeye başlamıştı.