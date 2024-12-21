'Google tekeli' kırılıyor mu? ABD Adalet Bakanlığından dikkat çeken karar...

Google, Apple dahil olmak üzere şirketlerin cihazlarında ve tarayıcılarında Google'ın arama motorunu varsayılan arama motoru yapacak şekilde yaptığı gelir paylaşımı anlaşmalarına yeni sınırlamalar getirmeyi önerdi.Google'ın bu önerileri, ABD'li arama devinin çevrimiçi arama iş koluyla ilgili devam eden antitröst mücadelesinden kaynaklandı.Ağustos ayında, ABD Bölge Yargıcı Amit Mehta, Google'ın arama alanında rakiplerini yasadışı bir şekilde ezdiğine karar verdi. Google ise, bu karara itiraz edeceğini duyurdu.Google, dün sunduğu yasal başvuruda ise, sunduğu seçenekleri genişletirken diğer şirketlerle sözleşme yapmaya devam etmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.Bu seçenekler arasında farklı platformlara ve tarama modlarına farklı varsayılan arama motorları atanmasına izin vermek yer alıyor.Google'ın önerdiği çözümler arasında, ortakların varsayılan arama sağlayıcılarını en az 12 ayda bir değiştirebilmeleri de yer alıyor.Öneriler, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) geçen ay önerdiği ve Yargıç Mehta'nın şirketin gelir paylaşımı sözleşmelerine girmeyi bırakmasını zorlamasını öneren kapsamlı çözümlerle büyük bir tezat oluşturuyor.Adalet Bakanlığı avukatları ayrıca Google'ın dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome'u satmasını talep etti.Web trafiği analiz platformu Statcounter'a göre, Google'ın arama motoru, dünya genelindeki tüm çevrimiçi aramaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.Google, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın çözüm önerilerinin "aşırı kapsamlı" olduğunu söyledi ve mahkemenin belirlediği son tarihe yanıt olarak sunulan kendi karşı önerilerinin bile ortaklarına bir maliyet çıkaracağını belirtti.Yargıç Mehta'nın, tarihi davanın çözüm aşamasıyla ilgili kararını, duruşmanın ardından Ağustos ayına kadar açıklaması bekleniyor.