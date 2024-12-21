Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'daki saldırıya sessiz kalmadı! 'Şiddetle kınıyorum'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.