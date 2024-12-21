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Beyaz Gazete
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İstanbul'da kira desteği yükseltildi! Bakan Kurum yeni rakamı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

Ekleme: 21.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:29 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da kira desteği yükseltildi! Bakan Kurum yeni rakamı açıkladı
İstanbul'da kira desteği, 2025 yılında geçerli olmak üzere 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da kira desteği yükseltildi! Bakan Kurum yeni rakamı açıkladı

İSTANBUL'DA KİRA DESTEĞİ YÜKSELTİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evi dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira desteğinin 2025 yılında geçerli olmak üzere 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkardıklarını bildirdi.

DİĞER İLLERE DE DÜZENLEME

Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul'umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.