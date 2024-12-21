İstanbul'da kira desteği yükseltildi! Bakan Kurum yeni rakamı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

İstanbul'da kira desteği, 2025 yılında geçerli olmak üzere 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseltildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evi dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira desteğinin 2025 yılında geçerli olmak üzere 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkardıklarını bildirdi.Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul'umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.