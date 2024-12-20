CHP'nin 'Suriye' krizi: Partisinden Özgür Özel'e karşı açıklama...

Suriye'de kazananın Türkiye değil, ABD ve İsrail olduğunu öne süren CHP lideri Özgür Özel, bölgede "belirsiz bir ara dönemin başladığını" dile getirerek kaosun süreceği sinyallerini verdi. Aynı günkü açıklamasında bu kez Suriye'de iç savaşın bittiğini savunan Özel, "Şimdi rejim yok, Esad yok. Gerekçe ortadan kalktı. Bu sebepten belli bir takvim içerisinde Suriyelilerin devlet kararlılığıyla, düzenlemelerle dönüşleri sağlanmalıdır" dedi.

Rejim düşene kadar 'Esad ile temas kurulsun' çağrısı yapan CHP lideri Özel, Esad kaçtıktan sonra bir yandan süreci hedef aldı, diğer taraftan CHP ile temas kurmadığı için AB'yi eleştirdi.Suriye'de muhaliflerin ABD ve İsrail'in planıyla harekete geçtiğini, Türkiye'nin ise süreçten haberdar olmadığını öne süren Özel'e kendi partisinden karşı açıklama geldi.Özel'in bu sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, HTŞ'nin harekete geçeceğinden MHP'nin haberi olduğunu söyleyerek 'Tamamen şahsi yorumum, en azından Sayın Bahçeli biliyordur diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın 'Suriye'de kazanan Türkiye' açıklaması da Özgür Özel'i rahatsız etti. Trump'un Türkiye'ye yönelik övgü dolu açıklamalarının tam tersi yönünde demeçler veren Özel, 'Suriye'de kazanan ABD ve İsrail. Erdoğan kazanmadı. Siyasi illüzyon yapılıyor. CHP 13 yıl sonra haklı çıktı' cümleleriyle dikkat çekti.Özgür Özel'in hedefindeki bir diğer isim de Türkiye'ye Suriye'deki gelişmeler üzerinden övgüler yağdıran Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu. Önceki gün Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Leyen'i eleştiren Özel, 'Burada son yerel seçimlerde birinci parti olmuş ana muhalefet partisi var. Bu ülkeyi tek adam rejimi gibi göremezsiniz. Onunla gidip anlaşıp, işinizi göremezsiniz' dedi.