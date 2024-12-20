Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Avrasya Tüneli'ni 8 yılda 8,3 milyon sürücü kullandı

İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarını karayolu ile bağlayan Avrasya Tüneli, vatandaşların en çok kullandığı geçiş yolları arasında yer alıyor.Geçiş sayısının günden güne arttığı Avrasya Tüneli'yle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yazılı bir açıklama geldi.Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin açılışını, 20 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini hatırlattı.Bakan Uraloğlu, 'İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı deniz altı kara yolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli'nin sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergahı ile 8 yıldır İstanbul Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet veriyor' dedi.Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'ni 8 yılda 8,3 milyon sürücünün 151 milyon kez kullandığını, Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/kilometre azalması tasarrufu sağlanarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağlandığını kaydetti.Avrasya Tüneli ile İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafelerinin 10 kilometre kısaldığını belirten Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğun ise 5 dakikaya indiğini söyledi.Bakan Uraloğlu, 'Avrasya Tüneli, 2024 yılında kullanıcılarına sabah saatlerinde ortalama 36 dakika, akşam saatlerinde ortalama 41 dakika zaman kazancı sağladı. 2024 yılında Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 90'ı otomobil, yüzde 6'sı minibüs, yüzde 4'ü ise motosiklet oldu' dedi.Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük ortalama 82 bin araç trafiği ile garanti edilen araç sayısının aşıldığını belirtti.Uraloğlu, gelir paylaşımı modelinin uygulanmaya başlandığı Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle gerçekleştirilen ilk kara yolu projesi tünelde, 2023 son çeyrek ve 2024 yılı boyunca garanti edilen trafik seviyelerinin aşılarak, kamu ile gelir paylaşımı yapılmaya başlandığını belirtti.2024 yılında günlük maksimum birim araç sayısının bu yıl 13 Haziran'da 94 bin 459'a ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, '1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verdiğimiz tünelden bugüne kadar toplam 2 milyon 7 bin 341 motosiklet sürücümüz geçiş yaptı. Tünel kullanıcılarının yüzde 25'i günlük geçişlerde Avrasya Tüneli'ni çift yönlü kullandı' ifadelerini kullandı.Avrasya Tüneli'nin sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde işletme ve bakım binası ile Asya havalandırma ve trafo binalarında yıllık 322 bin 880 kWh üretim kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarının tamamlanıp devreye alındığını duyuran Bakan Uraloğlu, '546 panel, 5 inverter ve 280 güç optimizerinin bulunduğu GES'in yıllık üretimi ile Avrasya Tüneli veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. İşletme, bu sayede hem enerjisini temiz kaynaklardan sağlamış olacak, hem de yaklaşık 3 bin 500 çam ağacının dikimine eş değer yıllık 210 ton karbon emisyonunu azaltılmasına destek verecek' diye konuştu.