Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle güney, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE 11°C, 14°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 8°C, 9°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İSTANBUL 10°C, 14°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.SAKARYA 6°C, 17°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İZMİR 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorADANA 5°C, 14°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 4°C, 15°CÖğle saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN 8°C, 16°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 0°C, 5°CÖğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI 0°C, 4°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 1°C, 7°CÖğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KONYA -1°C, 7°CYağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.BOLU 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DÜZCE 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KASTAMONU -1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN -3°C, 9°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutluTOKAT -1°C, 12°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM -11°C, 0°CParçalı ve çok bulutluKARS -8°C, 5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA -2°C, 7°CParçalı ve çok bulutluVAN -3°C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -2°C, 9°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluSİİRT -1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluŞANLIURFA 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu