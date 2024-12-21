WhatsApp kullanıcılarına müjde! Yeni özellikler geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup görüntülü aramalarını geliştirmek için yeni özellikler ekledi.Bu özellikler, kullanıcıların grup görüşmelerini daha verimli ve keyifli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.WhatsApp, artık grup görüntülü aramalarında belirli kişileri seçerek arama başlatma özelliği sunuyor.Bu sayede, gruptaki herkesi aramak yerine sadece istediğiniz kişilerle görüşebilirsiniz. Bu özellik, gereksiz bildirimleri önleyerek grup görüşmelerini daha verimli hale getiriyor.WhatsApp, görüntülü görüşmelere eğlence katacak yeni efektler ekledi. Köpek kulakları, su altı efekti ve karaoke mikrofonu gibi efektler, görüntülü aramalarınızı daha eğlenceli hale getirecek.WhatsApp masaüstü uygulamasında da arama sekmesi yenilendi. Yeni arayüz, arama başlatmayı, arama bağlantısı oluşturmayı ve kişileri aramayı kolaylaştırıyor.WhatsApp, hem mobil hem de masaüstü uygulamalarında görüntülü görüşmelerin çözünürlüğünü artırdı. Bu sayede, daha net ve keskin görüntülü görüşmeler yapmak mümkün hale geldi.WhatsApp, geçen yıl boyunca grup görüntülü aramalarına birçok yeni özellik ekledi. Katılımcı sayısı 32'ye çıkarıldı, konuşmacı vurgulama ve ekran paylaşımı gibi özellikler eklendi.