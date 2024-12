Apple haritalar web sürümüne yeni özellik geldi! Artık kullanılabilir

Apple Maps'in web sürümü, sokakları 360 derece panoramik olarak görüntülemeyi sağlayan "Look Around" özelliğini desteklemeye başladı.

Apple, Haziran ayında beta olarak yayınladığı Apple Maps web uygulamasını önemli bir özellikle güncelledi.'Look Around' adı verilen bu özellik, kullanıcıların sokakları 360 derece panoramik olarak görüntülemelerine olanak tanıyor.Look Around, Apple'ın Street View benzeri bir özelliği. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde haritadaki konumları daha detaylı inceleyebiliyor ve çevrelerini 360 derecelik panoramik görünümlerle keşfedebiliyor.Look Around özelliği, Apple Maps'teki dürbün simgesine tıklanarak kullanılabiliyor.Look Around, şu anda ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerdeki belirli şehirlerde kullanılabiliyor.Apple Maps web uygulaması, Windows PC kullanıcılarının da Apple Maps'e erişmesini sağlıyor.Beta aşamasında olan web uygulaması, harita görüntüleme, yol tarifi bulma ve işletme arama gibi temel Apple Maps özelliklerini sunuyor.Apple, Apple Maps web uygulamasına gelecekte daha fazla özellik eklemeyi planlıyor. Toplu taşıma haritaları, 3D binalar ve Apple Kimliği ile oturum açma gibi özellikler, web uygulamasına eklenecek.