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Beyaz Gazete
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Narin hakkında açıklama

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından açıklama yapan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin çuval içerisinde bulunduğunu ve çuvalın üzerinin de "doğal bir görüntü vermek için" ağaçlarla kaplandığını belirtti.

Ekleme: 8.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 8.09.2024 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Narin hakkında açıklama
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu şu açıklamaları şöyle; "İlk bulgulara göre Narin’in öldürüldükten sonra bir çuval içerisine konulup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dallarıyla ve taşlarla şüphe uyandırmayacak bir şekilde doğal görünüm verilip kapatıldığı anlaşılmıştır."

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan Narin hakkında açıklama