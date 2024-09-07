İzmir ilçe belediyelerinin taşınmaz satışı sürüyor: Sata sata bitiremediler

Kötü yönetim nedeniyle borç batağına saplanan CHP’li ilçe belediyeler, içinde bulundukları mali çöküntüden kurtulmak için kalıcı çözümler üretmek yerine günü kurtaran uygulamalara imza atmaya devam ediyor. İzmir’de kaynak yaratmak için tasarruf tedbirleri uygulamak yerine mülkiyetindeki taşınmazları satan belediyelere Seferihisar, Güzelbahçe ve Bornova’dan sonra şimdi de Bayındır ve Dikili Belediyeleri eklendi. Son 6 yıldır mülkiyeti belediyeye ait yüzlerce taşınmazı haraç mezat satan CHP’li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz son olarak 16 taşınmazı daha satma kararı aldı. Bir başka satış haberi de Bayındır’dan geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Bayındır Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 3 taşınmazı satışa çıkardı. İlçe belediyelerinden gelen art arda satış haberleri halk arasında ‘ sata sata bitiremediler.” yorumlarına neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı satış furyası, İzmir'de CHP'li diğer ilçe belediyelere de sıçradı.İzmir Büyükşehir, Seferihisar, Güzelbahçe, Bornova derken satış furyasına Bayındır ve Dikili Belediyeleri de eklendi.Geçen dönem mülkiyeti belediyeye ait yüzlerce taşınmazı belediye encümeni aracılığı ile elden çıkaran CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yeni dönemde de satışlara hız kesmeden devam ediyor. Kırgöz son olarak mülkiyeti belediyeye ait 16 taşınmazı satışa çıkardı. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre İslamlar, Katıralan, Bahçeli, Çağlan ve Yenice mahallelerinde bulunan 16 taşınmaz 250 bin ila 3 milyon 090 bin lira arasında değişen muhammen bedeller üzerinden satışa çıkarıldı. Satış ihalesinin 19 Eylül 2024 Perşembe günü sabah saat 09.00'da Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Çok Amaçlı Salonda başlayacağı ve gün boyu devam edeceği duyuruldu..Diğer bir satış haberi ise Bayındır'dan geldi. CHP'li Bayındır Belediyesi, 17 Eylül 2024 tarihinde, Arıkbaşı, Ergenli ve Yakacık mahallelerinde bulunan tarla ve zeytinlik niteliğindeki 3 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. Bu taşınmazların muhammen bedelleri 15 milyon 009 bin 238,80 TL ile 20 milyon 058 bin 299,10 TL arasında değişiyor. Toplamda 67 bin 678 m² büyüklüğündeki taşınmazların ihalesi, Bayındır Belediye Meclis Salonunda saat 14:00'te başlayıp 15:10'a kadar sürecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, şartnameyi belediyeden temin ederek geçici teminat bedellerini ihale günü öncesinde belediyeye yatırmaları gerekiyor.