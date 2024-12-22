Şam Maslahatgüzarı açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a gidebilir

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye ile ilişkiler yeniden tesis edilmeye başlandı.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Şam'a gideceğini aktarmıştı.Erdoğan, “Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar' dedi.Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TVNET'e, Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.Köroğlu 'Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar' diye konuştu.Yeni dönemde Türkiye-Suriye diplomasisine vurgu yapan Burhan Köroğlu 'Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da ben takdir ediyorum' ifadelerini kullandı.