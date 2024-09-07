Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 939’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 40 bin 939 sivilin hayatını kaybettiğini, 94 bin 616 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 48 saatte 61 sivilin yaşamını yitirdiğini, 162 sivilin ise yaralandığını açıkladı.