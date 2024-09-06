Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi

Hindistan'a ait Air Vistara firmasına ait Hindistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ VAR!AiR Vistara uçağına yapılan bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklara da izin verilmedi. Uçak, aprona gelerek, yolcularını tahliye etmeye başlarken, havalimanında yoğun güvenlik tedbirleri alındı.Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları havalimanına sevk edildi.VALİDEN İLK AÇIKLAMAVali Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşlara kapatıldığını, uçağa bomba imha ekiplerinin girdiğini ve arama yapıldığını açıkladı.Bomba uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Havada bomba ihbarı yapınca Vistara Hava Yolu'na ait olan uçak ilk önce Ordu Havaalanı'na inmek istiyor. Fakat orada da bir tadilat çalışması olduğundan dolayı Trabzon'a yönlendiriyorlar. Orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a inişlerini veriliyor." açıklamasını yaptı.600 kişi kapasiteli olan uçakta 247 yolcu bulunuyor. Pilotun talebi doğrultusunda bütün yolcular uçaktan indirildi.