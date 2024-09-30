Yabancı yatırımcının Türkiye'ye güveni perçinlendi! İki haftada 8.4 milyar dolar giriş

Türkiye 1 yıl içinde üç kredi kuruluşundan not artırımı alan tek ülke olmayı başarırken, cari açıktaki gerileme risk primindeki düşüş, gri listeden çıkış ve enflasyonda beklenen düşüşün başlaması, özellikle son 2 haftada yabancı ilgisini zirveye taşıdı.Enflasyonla mücadele ederken, büyüme performansının da sürdürülebilmesi, Türkiye'nin pozitif ayrışmasını güçlendiriyor.Son 2 haftada swap kanalıyla 4 milyar dolar, tahvil-bono alımlarıyla 3 milyar 230 milyon dolar, erobond ihracının nakit kısmıyla 1 milyar 150 milyon olmak üzere toplam 8.4 milyar dolar yabancı girişi gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerindeki artış 12 milyar dolara ulaştı.Hazine'nin geçen hafta gerçekleştirdiği tahvile 3 kat talep gelirken, yabancılar borsada da 4 hafta sonra net alıma döndü.Yabancı yatırımcılar tahvil-bono piyasasında 6-13 Eylül haftasında 1 milyar 647 milyon dolar, 13-20 Eylül haftasında ise 1 milyar 583 milyon dolarlık net alım yaptı. 2 haftadaki net alım 3 milyar 230 milyon dolara ulaştı.Yılbaşından bu yana yabancıların net tahvil-bono alımı 14 milyar doları geçti. Geçen yıl yüzde 0.5'e kadar gerileyen yurtdışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi stokundaki payı, eylül itibarıyla yüzde 9'u geçti. Yabancıların 6-20 Eylül arasındaki iki haftada swap kanalıyla girişi ise 4 milyar dolar oldu.Risk primindeki düşüşle birlikte hızlanan yabancı girişi Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine rekor kırdırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre toplam rezervler 13-20 Eylül haftasında 2 milyar 842 milyon dolar artarak 156 milyar 392 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı.Rezervlerde son 2 haftada yaşanan artış 9 milyar 631 milyon dolar oldu. Rezervlerde 29 Mart 2024'ten bu yana ise 33 milyar 266 milyon dolara ulaştı. Brüt rezevlerde 26 Mayıs 2023'ten bu yana yaşanan artış ise 57.9 milyar dolar oldu.Swap hariç rezervlerdeki toparlanma da sürdü. 20 Eylül haftası itibariyle swap hariç net rezervler 26.5 milyar dolardan 29.9 milyar dolarla 5.5 yılın zirvesine yükseldi.Son iki haftada swap hariç net rezervlerdeki artış 12 milyar dolar olarak kaydedildi. Swap hariç net rezervler geçen yılın mayıs ayına göre 90.5 milyar dolar arttı. Mayıs 2023'te 0.71 olan rezerv yeterliliği, uluslararası tanıma göre eşik değeri aşarak, Eylül 2024 itibarıyla 1.01'e ulaştı.Türk varlıklara ilgi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçen hafta uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği tahvil ihracına da yansıdı. Dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvilde ihraç tutarı 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.İhraç edilen 3.5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1.85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılırken, kalan kısmı nakit finansman olarak temin edildi.Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi.Tahvilin yüzde 40'ı ABD, yüzde 36'sı Birleşik Krallık, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u Türkiye, yüzde 4'ü Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. 2024'te uluslararası piyasalarına 10.5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edildi.Bankacılık sisteminde de TL mevduata geçiş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar 20 Eylül haftasında 30.4 milyar TL düşüşle 1.53 trilyon TL'ye geriledi.Böylelikle kur korumalı mevduatlarda son bir ayın en hızlı düşüşü görüldü. Söz konusu haftada TL mevduatın büyüklüğü 11 trilyon lirayı geçti. TL'nin toplam mevduattaki payı yüzde 62 olurken, kur korumalının toplamdaki payı yüzde 8.6'ya geriledi. TL mevduatta 29 Mart'tan bu yana yaşanan artış 2.3 trilyon lirayı geçti.Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da da 4 hafta sonra net alıma döndü. TCMB verilerine göre yabancılar 13-20 Eylül haftasında borsada 96.1 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancılar borsada en son 23 Ağustos haftasında net alım gerçekleştirmişti.Yabancıların hisse senedi stoku 33.6 milyar dolardan 34.9 milyar dolara yükseldi. Yabancılar 2023 sonundan bu yana hisse senedinde yaklaşık 2.2 milyar dolar satış yaptı.HSBC geçen haftaki analizinde Türkiye'de borsada yaşanan hareketlerin alım fırsatı verdiğini yazdı. Borsa İstanbul'un güçlü fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.