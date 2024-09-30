Orta Doğu'da ateş çemberi büyüyor! Siyonist İsrail'in yeni hedefi Lübnan'a kara harekatı

Siyonist İsrail rejiminin yaklaşık bir yıldır 41 bini aşkın kişiyi öldürdüğü Gazze Şeridi'nden katliamlarını taşıdığı Lübnan'a yönelik kara operasyonuna hazırlanıyor.Katil İsrail ordusunun geçtiğimiz cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesi bölgede yaşanan gerilimi doruk noktasına ulaştırdı.Al Jazeera'da yer alan analize göre, Lübnan'ın tartışmasız en güçlü adamı olarak görülen Nasrallah'ın ölümü hem Hizbullah hem de Lübnan halkı için dönüm noktası niteliğinde.Hizbullah'tan İsrail'e yönelik misilleme niteliğinde saldırılar sürerken İran'ın İsrail'e karşı bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği de merak konusu.Tel Aviv'den ise gerilimi tırmandıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Euronews'e konuşan İsrail ordu sözcüsü Roni Kaplan, bir işgal harekâtının halen seçenekler arasında olduğunu dile getirdi.Amerikan televizyon kanalı ABC News, iki Amerikan yetkililerine atıfta bulunarak, İsrail'in Lübnan'daki küçük ölçekli kara operasyonlarının çoktan başlamış olabileceğini veya yakın gelecekte başlayacağını iddia etti.Yetkililerin, İsrail'in Lübnan'a tam kapsamlı bir kara harekâtı başlatıp başlatmamaya henüz karar vermediğini belirttiği kaydedildi. ABD'li yetkililer, kara operasyonu iddiasını sınırdaki hareketliliğe bağladı.İsrail, Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırılarının ardından Lübnan sınırına asker konuşlandırdı.Öte yandan Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi.Lübnanlı uzmanlar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın zayıflayacağını ve Lübnan'da değişimlerin olabileceğini öngörüyor.Lübnanlı siyasi analist Alan Sarkis 'Yeni seçilecek lider kim olursun olsun Nasrallah'ın yerini tutamayacak. Çünkü Nasrallah'ın karizmasının yanı sıra 1992 yılından beri yaşanan gelişmeler Hizbullah'a bir güç kazandırdı.Şu anda ise Hizbullah zayıf düşmüş durumda' derken Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen siyasi analist Kasım Kasir, 'Bizleri geniş çaplı bir savaş bekliyor' ifadelerini kullandı.İngiliz Reuters ajansına göre, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın cesedinin Beyrut'taki enkaz alanından çıkarıldığı belirtildi.Ölüm nedeninin, patlamadan kaynaklanan 'kafa travması' olabileceği ve cesedin vücut bütünlüğünün bozulmadığı kaydedildi.İsrail, dün de Lübnan'ın birçok noktasına saldırı düzenledi. Savaş uçakları, dün sabah Beyrut'un Dahiye bölgesi, Sur kenti ile ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yoğun saldırılar düzenledi, evleri vurdu.