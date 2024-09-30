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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz!

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz!
Ekleme: 30.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz!
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.