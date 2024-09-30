İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Çifte kurşun yağdırdı

Fatih'te eski sevgilisinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenen ve çifti takip eden saldırgan sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu.

İstanbul'da eski sevgili ortalığı birbirine kattı.Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Halit Efendi Sokak'ta bir kişi eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrendi ve bu duruma sinirlenerek onları takip etmeye başladı.Akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, bulundukları araçta gördüğü anda yanlarına gitti.Eski sevgili, yanında bulunan silahla ikiliye ateş ederek uzaklaştı. Silahlı saldırıda eski kız arkadaş bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; şüpheli elindeki silahla uzaklaşırken, eski kız arkadaşı onu takip etmeye başladı.Şüpheli, bir ara geri dönerek eski kız arkadaşına silah doğrulttu. Daha sonra kamera açısından çıkan şüpheli, silahla ateş ettikten sonra oradan uzaklaştı.