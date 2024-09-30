Isparta-Antalya kara yolunda tıra arkadan çarptı: Şarampole devrilen otobüste 8 kişi yaralandı!

Feci kaza, saat 12.50 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesinde Isparta-Antalya kara yolunda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan 45 yaşındaki Temel B. idaresindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden 27 yaşındaki Bahri B. idaresindeki tırın dorsesine çarpıp şarampole devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü dahil 8 kişi yaralandı.ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.