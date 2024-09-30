Beklenen karar geldi! Paralar araç sahiplerine iade edilecek

raç muayene işlemleri için TÜVTÜRK tarafından kesilen ücretler mahkemeye taşınmıştı. Mahkemeden tüm araç sahiplerini ilgilendiren emsal niteliğinde karar çıktı.Ekonomim'in haberine göre Giresun'da bir vatandaşın ek faturaya itiraz etmesi sonrası mahkeme tüketici lehine karar verdi.ARAÇ MUAYENESİ SONRASI FATURAYA İTİRAZ ETMİŞTİGiresun'da yaşayan bir vatandaş, TÜVTÜRK'ün araç muayene işlemleri sırasında kendisinden kestiği 88,71 TL'lik ek komisyon ücretini geri almak için Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.MAHKEME VATANDAŞI HAKLI BULDUMahkeme, emsal niteliğinde bir karar vererek vatandaşı haklı buldu ve TÜVTÜRK'ün bu ek ücretin iadesine hükmetti. Bu karar, benzer durumda olan binlerce araç sahibinin hak arama sürecini de etkileyecek.TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ “AYIPLI HİZMET” DEDİTüketici Hakem Heyeti, yapılan incelemeler sonucunda bu komisyon 'ayıplı hizmet' kapsamına girdiğini belirtti ve benzer şikayetlerin daha önce de gündeme geldiğini vurguladı.ARAÇ SAHİPLERİNDEN MİLYONLARCA LİRA TOPLANDIAraç muayene işlemleri sırasında kredi kartı ile yapılan ödemelerden ek ücret talep eden TÜVTÜRK, bu uygulamasıyla son 1 yılda vatandaşlardan tahmini 240 milyon TL ek ücret tahsil etti.Vatandaşın başvurusunda, '5464 sayılı Kanun'un 17. Maddesine göre; üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır' ifadelerine yer verildi.Mahkeme, bu başvuruya dayanarak, alınan hizmete ilişkin yapılan ek ödemenin hukuksuz olduğuna karar verdi. Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre kredi kartı ile yapılan ödemelerde, fazla ücret alınmasının tüketicinin haklarını ihlal ettiğine hükmetti.TÜVTÜRK'ÜN SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİTÜVTÜRK'ün, ödeme kuruluşu tarafından tahsil edilen bu ek ücretin yasal olduğu yönündeki savunması ise mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme, firmanın kesmiş olduğu ek ücretin 'haksız bedel' olarak değerlendirilmesine ve bu bedelin tüketiciye iadesine karar verdi.PARALAR İADE EDİLECEKBu kararın ardından, benzer şikayetlerle başvuran sürücülerin de ücret iadeleri alması bekleniyor. TÜVTÜRK tarafından alınan ek komisyon ücretinin iadesini talep etmek isteyen vatandaşlar, bu emsal kararı dayanak göstererek Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilecek. Mahkemeye yapılacak başvuruda, ödemenin detaylarını içeren fatura veya dekontların sunulması, iade işlemlerinin başlatılması için yeterli olacak.BAKAN ŞİMŞEK'TEN KOMİSYON TALEP EDENLERE YAPTIRIM UYGULANACAĞINI BELİRTMİŞTİHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşe'ten de komisyon talep edenlere yönelik açıklama yapmıştı. Bakan Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazla banka kartı ve kredi kartı ile ödeme imkânı sunması gerektiğini belirterek “İşletmelerin bir kısmının, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimiz, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemeli” demişti.Tüm işletmelerin mutlaka banka kartı ve kredi kartıyla ödeme kabul etmesi için 1 Temmuz 2024'e kadar zaman tanındığını hatırlatan Şimşek, kartla ödeme kabul etmeyen veya komisyon bedelini tüketiciden talep etmeye çalışanların Gelir İdaresine bildirilmesi hâlinde gerekli yaptırımın uygulanacağını dile getirmişti.