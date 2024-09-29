Meteoroloji bu gece için saat verdi! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısının, gece Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün pazar akşam saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'de, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın batısında kuzeybatı yönlerden kuvvetli.Yarın Pazartesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Kastamonu, Çorum, Samsun, Ankara, Konya, Antalya kuvvetli yağmur devam edecek.Salı günü Batı Karadeniz kıyısı Kefken'den başlayarak Zonguldak, Amasra, Bartın, Ayancık'a kadar olan bölgede çok kuvvetli yağış görünüyor.Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazartesi (30.09.2024) gününden itibaren Ülkemizi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının kuzeybatı bölgelerimizden başlayarak, kuzey kıyılarımızda 4 ila 8 derece, iç kesimlerde ise 12 ila 15 derece düşeceği tahmin edilmektedir. Ülkemizin güney kesimlerinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Soğuk havanın Pazartesi günü Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun batısı, Salı günü İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz, Çarşamba günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkili olduktan sonra Perşembe günü ülkemizi terk edeceği tahmin edilmektedir.Söz konusu yağışlı ve soğuk sistemle birlikte; Marmara ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere gerçekleşebilecek kuvvetli yağışlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve uyarılarının takip edilmesi önem arz etmektedir.Hafta ortasına kadar bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek hava sıcaklıklarının (°C) aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi beklenmektedir:Ankara: 16, İstanbul: 21, İzmir: 24, Konya: 19, Kocaeli: 19, Balıkesir: 23, Afyonkarahisar: 17, Eskişehir: 15, Sivas: 17, Bolu: 15, Tokat: 18, Samsun: 25, Trabzon: 22, Erzurum: 15