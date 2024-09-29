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Beyaz Gazete
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Adıyaman'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Meydana gelen feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

Ekleme: 29.09.2024 - 16:25 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:27 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralıAdıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Elif Tok idaresindeki otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü yakınlarında virajı alamayarak takla attı.

Yaşanan kaza anı bir işletmenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada sürücü Elif Tok yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı