Adıyaman'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı
Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Meydana gelen feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı.
Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Elif Tok idaresindeki otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü yakınlarında virajı alamayarak takla attı.
Yaşanan kaza anı bir işletmenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada sürücü Elif Tok yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Yaşanan kaza anı bir işletmenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada sürücü Elif Tok yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.