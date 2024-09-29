Adıyaman'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Elif Tok idaresindeki otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü yakınlarında virajı alamayarak takla attı.Yaşanan kaza anı bir işletmenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Meydana gelen kazada sürücü Elif Tok yaralandı.Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.