Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme! Kredi kartı yapılandırma nasıl olacak?

TCMB ve BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde borcunu ödeyemeyen vatandaşa nefes aldırdı. Kart ya da kredi kartı borcu olanlar %3.11 faizle borcunu 60 ay vadelendirebilecek. İşte merak edilenler…Bireysel kredi kartında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek. Örneğin, 100 bin lira borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.Bireysel kredi kartlarını yapılandırmada kullanılacak faiz oranı yüzde 3.11 olacak. Ancak buna yüzde 15 Kredi Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) ve yüzde 5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) eklenecek. Böylece, yapılandırmada faiz yüzde 3.73 olacak. (Bazı bankaların çeşitli kampanyalarla faiz oranını aşağı çekebileceği de belirtiliyor.) Bu oran mevcut kredi faizi oranlarından yüzde 1 daha düşük olduğu için vatandaşa rahat bir nefes aldıracak. 100 bin TL'lik bir borcun 60 ay vadeyle yapılandırılması durumunda aylık ödeme 4.200 TL civarında olacak.İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla anapara ve faiz ödemesi yapılmamış borçlar yapılandırılabilecek. Bu durumda borçlar, ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekecek.Kredilerde yapılandırma faiz oranı da yüzde 3.11 olacak. Bireysel kredi kartınızın yapılandırmasının aylık 1.000 lira olduğunu düşündüğünüzde takside 311 TL eklenecek.Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi. Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si oldu. 50 bin lira ve üzerinde olan dönem borçları için asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak uygulanacak. Yani 10 bin TL'lik borcu olan vatandaşın asgari ödemesi daha önce 4 bin TL'ydi. Yeni düzenlemeyle aynı oranda borcu olan vatandaşın asgari ödeme tutarı 2 bin TL olacak.TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4.75 olacak.Kredi kartından nakit çekimde faiz oranı yüzde 5 seviyesinde korundu.Örneğin, 50 bin liralık borcun 12 aya taksitlendirilmesi halinde toplam geri ödeme 64 bin lirayı bulacak. Aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira olacak. 50 bin lira borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesinde de toplam ödeme 133 bin liraya ulaşacak. Aylık taksit ise 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.Yeni alınan kararlara göre, 30 bin lira borcu ve bir o kadar da limiti olan biri bu borcunu yapılandırarak her ay faizi ile birlikte yapılandırmasını ödeyecek. Borçlunun ilk ödeyeceği taksit böylelikle 665 lira olacak. Bu borcu asgari ödeme tutarı olan (yüzde 20) 6 bin liraya eklenecek ve ilk ay 6 bin 665 lira ödenmesi gerekecek.60 bin lira borcu ve bir o kadar da limiti olan biri bu borcunu yapılandırarak faizi ile birlikte yapılandırmasını ödeyecek. Borçlunun ilk ödeyeceği taksit böylelikle 1.311 lira olacak. Bu borcu asgari ödeme tutarı olan (yüzde 40) 24 bin liraya eklenecek ve ilk ay 25 bin 311 lira ödenmesi gerekecek.Merkez Bankası, kredi ve kredi kartı yapılandırma kararına ilişkin bir analiz yayınladı. Analize göre güncel kararlar dezenflasyon sürecini destekleyecek. Yapılandırma kararı, borçları gecikmiş bireylerin sıkılaştırıcı politikadan en az ölçüde etkilenmesi sağlanacak.Banka, kredi kartı faiz oranlarını borç miktarına göre ayarlayarak, borçluların yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu düzenlemeler, borçların yapılandırılmasında kredi kartı sahiplerine daha esnek ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunarak, ödeme güçlüğü yaşayan bireylerin üzerindeki finansal baskıyı azaltmayı amaçlıyor.