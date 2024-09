Midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Tam 3.5 kilo ağırlığında

Kayseri'de 14 yaşındaki bir kız​, zayıflama ve adet görmeme şikayetiyle hastaneye gitti. Kayseri​ Şehir Hastanesi'nde doktor kızın karnında şişlik tespit etti. Kızın midesini ve on iki bağırsağının tamamını kaplayan kıl yumağı gözlere çarptı. Ardından Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'ne yönlendirilen kızı, Doç. Dr. Murat Kabaklıoğlu ameliyata aldı. Kızın midesindeki ve on iki bağırsağındaki 3.5 kiloluk kıl yumağı, başarılı bir ameliyat​ ile çıkarıldı.Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Murat Kabaklıoğlu; vaka hakkında bilgiler vererek; 'Bu vakamız ilginç bir vakaydı. 14 yaşında bir kız çocuğumuz. Zayıflama ve adet görmeme şikayetiyle doktora başvuruyor. Aile saç yediğini uzun zamandır biliyor ama muhtemelen hazmedileceğini düşündüğü için çok fazla önemsemiyorlar. Midede birikeceğini düşünemiyorlar. Bu yüzden de ne psikiyatrik yardım alıyorlar ne de doktora başvuruyorlar. Gittikleri doktor arkadaşta karındaki şişliği tespit ediyor. Görüntüleme yöntemleri ile midede kıl yumağı olduğunu tespit ederek bize yönlendiriyor. Bizde ameliyatını gerçekleştirdik. Midenin ve on iki bağırsak kısmının tamamını dolduran yaklaşık 3.5 kiloluk bir kıl yumağını ameliyat ile çıkardık' dedi.Ailelere uyarılarda bulunan Kabaklıoğlu; 'Biz buna bezoar diyoruz. Bezoar dediğimiz şey midede hazmolmayacak, tırnak, kıl yumağı, battaniye, yün ve ipliktir. Bu tür vakalarda vardı. Böyle bir şey olduğu zaman aileler bunun hazmedileceğini sanmasınlar. Bunlar birikiyor. Uzun zaman birikince başka sıkıntılara yol açabiliyor. Zayıflama, vitamin eksikliği, gelişme geriliğine yol açabiliyor. Bu tür vakalar varsa öncelikle birikip birikmediğinin tespiti gerekiyor. İkinci olarak da mutlaka psikiyatrik yardım alınması gerekiyor' ifadelerini kullandı.