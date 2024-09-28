İBB'den ihale skandalı: 'Bu kadarı da olmaz' dedirten yöntem! 8 milyarlık rakam 22 milyara çıktı

CHP'li İBB yeni bir ihale skandalına imza attı. "Bu kadarı da olmaz" dedirten yöntem pes dedirtti. İBB, Nisan ayında ‘Kirazlı-Halkalı Üniversite Metrosu' için yaklaşık 9 milyar 987 Milyon TL'lik ihaleye çıktı. İhalede en düşük teklif 8 milyar 313 milyon TL oldu. İBB, bu ihaleyi 6 Nisan tarihinde iptal etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni ihaleyi ise eleştirdiği 'Davet' usulüne göre yaptı. Bu ihalede, rakam 22 milyar 650 TL’ye çıktı. Söz konusu ihaledeki aradaki 14 milyar TL'lik fark ise dikkat çekti. Öte yandan; daha önce 'metro işi' yapmayan firmaların ihaleye hangi kriter/usüle göre davet edildiği de tartışma ve merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 5 Nisan 2024 tarihinde 'Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve Elektromekanik tasarım işleri' başlıklı bir ihaleye çıktı.İhale, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eleştirdiği 'Davet' usulüne göre yapıldı.İhalede en düşük teklifi 8 milyar 313 milyon TL ile Didoray-Akçadağ şirketi verdi. İkinci düşük teklif ise 9 milyar 497 milyon TL ile Aga Enerji-Şenbay Madencilik şirketleri oldu. Üçüncü sırada ise 9 milyar 706 milyon TL'lik teklifiyle Gülermak şirketi yer aldı. İhale 6 Nisan 2024 tarihinde, ihaleyi iptal etti.İhale geçtiğimiz günlerde tekrarlandı... Aynı şartnameyle tekrarlanan ihalenin maliyetinin ise üç kattan fazla arttığı görüldü.Daha önce 8 milyar 313 milyon TL tutan ihalede rakam bu kez 22 milyar TL'ye çıktı.Daha önce metro işi yapmayan firmaların ihaleye hangi kriter/usüle göre davet edildiği ise tartışma ve merak konusu oldu.İkinci sırada ise 22 milyar 600 milyon TL ile Duygu İnşaat, üçüncü sırayı ise 22 milyar 650 milyon TL'lik teklifiyle Dillingham-Makimsan-Yazıcıoğlu şirketi aldı. Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleye oranla 14 milyar TL fazladan yapılacak olması ise dikkat çekti.İBB'nin Nisan ayındaki meclis oturumunda, Kirazlı-Halkalı Üniversite hattı için İmamoğlu'na meclis kararıyla 250 milyon dolar borçlanma yetkisi verilmişti.Meclise sunulan teklifte şu ifadelere yer verildi: 'Yeniden ihaleye çıkarılacak olan bu işin yaklaşık maliyeti 454 milyon 80 bin 774 dolar olduğundan, 'Kirazlı- Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri İkmal İnşaatı İşi' projesi için ihtiyaç duyulan ilave finansman arada kalan tutar farkı olan 250 milyon 361 bin 766 dolardır.' ifadelerine yer verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşünde 2023 yılından bu yana komisyonda bekleyen 250 milyon 361 bin 766 dolar, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma talebi için İBB Başkanına yetki verilmesini uygun gördü.