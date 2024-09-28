Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül Pazar günü Ümraniye'de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki ailesi ile telefonda görüştü.Erdoğan, şehidin ailesine taziyelerini iletti. Şehidin babasıyla konuşan Erdoğan, "Başımız sağolsun" diyerek tüm aileye başsağlığı diledi.O anları Sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu." dedi.Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:22 Eylül Pazar günü Ümraniye'de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettik.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu.Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik.Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ı ve ailesini de ziyaret ettik.Şeyda- Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı. Ama Semih'in söylediği gibi "Sevdaları vatan uğruna yarım kaldı."Şeyda kızımız Emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız.Şeyda'mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.Şehidimizin makamı âli olsun.