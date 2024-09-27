Elektrikli araçların şarj sorununa Türk çözümü: Sürpriz faturalardan kurtarıyor

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj maliyetleri ve istasyon erişimi, araç sahipleri için önemli bir konu haline geldi.Bu noktada, Bursa​'da faaliyet gösteren bir yazılım şirketinin geliştirdiği "Şarjsepeti" uygulaması dikkatleri üzerine çekiyor.ULUTEK Teknopark bünyesinde geliştirilen bu uygulama, elektrikli araç​ sahiplerine akıllı ve ekonomik şarj çözümleri sunmayı vaat ediyor.Şirketin kurucu ortağı Doğan Sevük, Şarjsepeti'nin amacının elektrikli araç kullanıcılarına, en ekonomik şekilde şarj etme imkanı sağlayan kişisel bir şarj asistanı sunmak olduğunu belirtti.ŞARJSEPETİ UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?Elektrikli araç kullanıcıları için en büyük sorunlardan biri, şarj istasyonları arasındaki fiyat farklılıklarını anında görememek ve bu nedenle gereksiz yere yüksek maliyetlerle karşılaşmak.İşte Şarjsepeti tam da burada devreye girecek. Uygulama, kullanıcıların farklı şarj istasyonları arasında fiyat karşılaştırması yapmasını ve ev ile iş yeri şarj maliyetlerini hesaplamasını sağlayacak.Doğan Sevük'e göre Şarjsepeti, yalnızca kullanıcıların şarj istasyonlarının maliyetlerini karşılaştırabilecekleri bir platform değil. Bunun da ötesinde cep dostu bir çözüm sunuyor.Uygulamayı elektrikli araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiklerini vurgulayan Sevük, Şarjsepeti'nin, elektrikli araç kullanıcılarının farklı şarj istasyonları arasında fiyat karşılaştırması yapabilmesi, ev ve iş yeri şarj maliyetlerini hesaplayabilmesi gibi özelliklerini yapay zeka desteğiyle sağladığını bildirdi.Ayrıca kullanıcılara, acil durumlarda en yakın istasyona yönlendirme ve şarj maliyetlerinin zamanla nasıl değişeceğine dair bildirimler sunduklarının altını çizen Sevük, "Şarj ekosistemi içinde sunduğumuz bu yenilikçi çözümlerle sektörün liderlerinden biri olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.ULUTEK TEKNOPARK, FİRMALARA AR-GE DESTEĞİ SAĞLIYORULUTEK Genel Müdür Prof. Dr. İrfan Karagöz, ULUTEK Teknopark hakkında bilgiler paylaştı.Firmaların AR-GE süreçlerine hız kazandırmak için gerekli altyapıyı sağladıklarını belirten Karagöz, "Ar-Ge, yazılım ve tasarım firmalarının büyümesi, hem bölgesel kalkınmaya hem de ülke genelindeki teknolojik gelişmelere önemli katkılar sağlıyor. Bu noktada firmamıza çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.