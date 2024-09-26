Katil İsrail sınırları zorluyor! 'Gazze kasabı' şimdi de gözünü Lübnan'a dikti

İşgalci İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamları hafta başından bu yana Lübnan'a da taşımış durumda.İsrail, Philadelphia Koridoru'nu ele geçirerek Gazze'de 18 yıldır sürdürdüğü ablukasını daha da güçlendirdi.İsrail'in ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tamamını sürgün ederek burayı ilhak etmeyi planladığı biliniyor. Aynı İsrail şimdi de Lübnan'a gözünü dikti.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın 'Eğer dünya Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini sağlayamazsa bunu kendimiz yapacağız' tehdidinde bulundu.Lübnan toprakları içinde bulunan Litani Nehri konusundaki mesele, 11 Ağustos 2006'ya kadar uzanıyor.Bu tarihte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan savaşa son verilmesi çağrısında bulundu.Karara göre, İsrail'in Lübnan'la sınırını temsil eden Mavi Hat'tın gerisine çekilmesi ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılması gerekiyor.Burada sadece Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne ait askeri araç gerecin bulundurulması öngörülüyor.Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.Kendisi hiçbir uluslararası hukuka ve anlaşmaya uymayan İsrail'in Litani Nehri bahanesiyle Hizbullah'a saldırarak Lübnan sınırları içinde bir tampon bölge hazırlığında olduğu tahmin ediliyor.Litani Nehri, adeta Lübnan'ın can damarı olarak kabul ediliyor.İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.Şimdiye kadar 600'e yakın kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a ait Al Manar televizyonu kameramanı Kamil Karaki hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler ise İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 2 BM çalışanının hayatını kaybettiğini kaydetti.İsrail ordusu, Beyrut'ta düzenlenen saldırıda Hizbullah komutanlarından İbrahim Kubeysi'nin öldüğünü bildirdi.İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı da, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda 'yeni bir aşamaya girdiklerini' savunarak Lübnan'a olası kara saldırısı için hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.İsrail ordusu, Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldı.İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 'Hizbullah, diz çökmeyecek' dedi.Lübnan'daki Hizbullah, İsrail istihbarat teşkilatı 'Mossad'ın Tel Aviv'deki karargâhını balistik füzeyle vurduğunu açıklarken, İsrail füzenin engellendiğini bildirdi.BBC'ye göre Tel Aviv'e atılan füzeler İran yapımı ve 1000 kiloluk başlık taşıyan orta menzilli Qadr-1 oldu.Hizbullah'ın Tel Aviv'e füze atarak İsrail'e savaşı nerelere taşıyabileceklerini göstermek istediği yorumları yapıldı.ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.Ortak açıklamada, 'Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının.' ifadesine yer verildi.Sınırın her iki tarafındaki sivillerin kendi evlerine dönebilmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedilen açıklamada, 'Diplomasi, bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz.Bu sebeple, diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz.' ifadeleri kullanıldı.İsrail ve Lübnan yönetimlerine, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu bir şekilde, bu geçici ateşkes önerisine destek vermeleri çağrısında bulunulan açıklamada, bölgede şu anda diplomasiye ihtiyaç olduğu kaydedildi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları sonucu bir günde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'ın 'cehenneme dönüşme' riskini vurguladı.Guterres, 'Orta Doğu'daki Durum' başlığıyla düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların Lübnanı 'cehenneme dönüştürebileceği' uyarısında bulundu.Genel Sekreter, 'Lübnan'da cehennemin kapıları aralanıyor. Dün Genel Kurul'a söylediğim gibi, hepimiz bundan endişe duymalıyız. Lübnan uçurumun kenarında.' ifadelerine yer verdi.Lübnan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi gereğine değinen Guterres, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmeye yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirtti.Antonio Guterres, ekim ayından bu yana, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle, Lübnan'da yaklaşık 200 bin ve İsrail'in kuzeyinde 60 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bilgilerini paylaştı.'Pazartesi günü Lübnan'da bir nesildir yaşanan en kanlı gündü.' diyen Guterres, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'nı kaynak göstererek, pazartesi ve salı günü İsrail'in saldırıları sonucu, 50'si çocuk ve 94'ü kadın olmak üzere 569 kişinin öldüğünü, 1800'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.Tarafların derhal düşmanlıkları sona erdirmesi çağrısı yapan BM Genel Sekreteri, 'Lübnan halkı, İsrail halkı ve dünya halkları Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını göze alamaz.' diye ekledi.Türkiye'den Lübnan'a yardım malzemelerinin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Beyrut'a indi.Malzemeler, Lübnanlı yetkililere teslim edildi. Uçakta 30 ton insani ve tıbbi malzeme bulunuyor.Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, yaptığı açıklamada, 'Türk yardım uçağı, İsrail'in acımasız saldırısına karşı halkımıza bir dayanışma mesajı gönderiyor' dedi.Lüban'ın güneyinden kuzeyine doğru kaçışlar sürüyor. Yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı.Bölge barınak arayan yerinden edilmiş insanlarla dolu. Bazıları sokaklarda uyuyor.İsrail, Gazze'ye içinde 88 cenazenin bulunduğu bir konteyner gönderdi.İnsan onurunu ve hukuku hiçe sayan uygulama tepki gördü.