Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak! Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili flaş gelişme

İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009'da Münevver Karabulut​'u vahşice katledilen ve kaldığı Silivri Cezaevi'nde ölü bulunan Cem Garipoğlu​'nun mezarının açılması ile ilgili Karabulut ailesinin yapmış olduğu başvuru kabul edildi. Konuyla ilgili Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den de açıklama geldi.Epözdemir yaptığı açıklamada "Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir.Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak." ifadelerini kullandı.İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, tutuklandıktan 5 yıl sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ederek ölmüştü. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ise Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia ederek avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.