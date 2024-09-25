CHP’nin para kuleleri skandalında yargılama başladı: O isimler hakkında zorla getirilme kararı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 6 tutuksuz sanık ve avukatlar katıldı. Bu sanıklar, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, dönemin Şişli İl Meclis Üyesi Doğan Kılıç, Maltepe Meclis Üyesi Ercan Konak, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel idi. Canan Kaftancıoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle mazeret sunarak katılmadığı duruşmaya CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili izleyici olarak katıldı.Söz alan sanık avukatı, Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazılarak 2019 yılına ait denetim raporu yayınlanmış ise istenmesinde, dava konusu suç isnatlarına ilişkin raporda herhangi bir suç unsuru olup olmadığının tespit edilmesini talep etti. Avukat, bu aşamada yargılamanın durmasını istedi.Savcılık aşamasındaki ifadesini tekrar ettiğini belirterek savunmasını yapan sanık Melih Morsünbül 'Maltepe Belediye Başkanı o tarihlerde benim idari amirimdi. Onun özel ricası sonucunda parayı teslim ettim. Yasada bana itham edilen hiçbir suçu gerçekleştirmedim. Bağışta da bulunmadım. Yasa dışı faaliyetle elde edilen bir görüntü üzerinden 6 ay boyunca hedef gösterildim. Satın alma sürecine dahil olmadım' şeklinde konuştu.Sanık Onur Öksel ise savunmasında, parti adına para toplamadığını ileri sürerek 'O tarihlerde makbuz verildi mi, verilmedi mi, bağış süreci hakkında bir tespitim olmadı. Çünkü o tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım' dedi. Diğer 4 sanık önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.Cumhuriyet Savcısı, gelinen aşamada durma talebinin reddine ve eksik hususların giderilmesine talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazılarak 2019 yılına ait denetim raporu yayınlanmış ise istenilmesine karar verdi.Mahkeme, mazeret sunmayan CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu sanık Serkan Çebi hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.