CHP'de yeni kriz! Mansur Yavaş cephesinden İmamoğlu'na olay sözler: Siyasi kalpazan, proje çocuk

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz gün geçtikçe büyüyor.Öyle ki; ABB ve İBB Başkanları artık açık bir şekilde birbirlerini hedef alıyor. İki isim arasındaki son kriz ise Tüzük Kurultayı'nda yaşandı.Daha önce kendisine yöneltilen '2028 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna 'Bu yükün altına girerim, aday olurum' diyerek yanıt veren Mansur Yavaş, Tüzük Kurultayı'nda kürsüye çıkarak CHP'ye sitem etti.'Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'Siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz.'İlerleyen süreçte Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ı hedef aldı. İmamoğlu, 'Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir' ifadelerini kullandı.Açıklamasının devamında Mansur Yavaş'a 'ihanet' göndermesinde bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:'Ama parti içindeki mevzuları konuşup konuşturan, geceyi gündüzü meşgul eden, meseleymiş gibi bu mesele üstünde tepinen kim var ise, hem bu millete ihanet eder, hem de başkomutan Gazi Mareşal, Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet eder. Bu kadar net.'İmamoğlu'nun bu göndermesine Mansur Yavaş cephesinden yanıt gecikmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2023 seçimlerine kadar özel kalemliğini yapan Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.'Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.' diyen Yüksel Arslan, İmamoğlu hakkında 'Siyasi kalpazan, proje çocuk' gibi tanımlamalar kullandı.'Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, 'Mustafa Kemal'in Askeri' olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, 'Mustafa Kemal'in Askeri' değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar.Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez.'