Norveçli futbolcudan İsrail kararı: İnsanlığı, kanlı paraya tercih ediyorum

Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekiplerinden Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini reddettiğini duyurdu.İsrail Premier Ligi'nin transfer dönemi sona yaklaşırken Maccabi Haifa'nın, Saeter için 850 bin euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi.Ancak Saeter, bu cazip teklifi geri çevirdi ve kararını kamuoyuna açıkladı.Saeter, çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail'in politikaları ve Filistin'e uygulanan zulüm nedeniyle bu teklifi kabul etmeyeceğini söyledi.Yıldız futbolcu, "Masum insanların öldüğü, güvensizliğin ve kötülüğün devam ettiği bir ülkeyi temsil edemem. Hiçbir miktar para benim değerlerimi satın alamaz. Milyarlar teklif edilse bile oraya gitmeyi düşünmem." ifadelerini kullandı.Saeter, açıklamalarında insanlık vurgusu yaparak, "İnsanlığı, kanlı paraya tercih ediyorum. Değerlerime güveniyorum ve doğru olduğuna inandığım şeylerin arkasında duruyorum. Hesabımda böyle paralar olmasını istemem. Orada kendi evlerinde bile güvende olmayan insanlar var. Bu durum oldukça çılgınca. Bu şekilde davranan bir ülkeyi temsil etmem mümkün değil." diyerek tepkisini dile getirdi.