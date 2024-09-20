Jandarma ve Emniyet’e 7204 Yeni Araç töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanında, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına yeni araçların hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Her birinize Türk polis, jandarma ve emniyet personeline teşekkür ediyorum. Bugün jandarma ve emniyet teşkilat teşkilatlarımıza 7 bin 204 araç teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Bu araçlar güvenlik faaliyetlerimizin daha etkili yürütülmesini kolaylaştıracaktır. Polisimizin ve jandarmamızın ayağının değmediği, devriye atmadığı bir yer olamaz. Kolluk birimlerimizi daha caydırıcı kılacak olan teknik donanım ve imkanlardır.Biz yakın tarihimizde güvenlik noktasında yaşanan sıkıntıları çekmiş bir ülkeyiz. Ülkemizi büyük yatırımlarla donatırken Türkiye Yüzyılının önemli kolonlarından birini güvenlik olarak gördük. Mafyayla çetelerle mücadele bunlardan biriydi. Vatandaşımızın huzurunu kast edenler karşılarında devletimizin güvenlik birimlerini buldu. Terör örgütlerine nefes alacak hiçbir alan bırakmadık. 2024 yılında 35 bin 500 operasyon düzenlendi. 70 terör eylemi engellendi. Bu operasyonların neredeyse tamamını yerli silahla gerçekleştiriyoruz.Lübnan'a karşı düzenlenen siber saldırılarıyla bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Yaptığımız yatırımların kıymeti anlaşılmış oldu.Milletimizin huzurunu bozan herkes devletimizin kadife eldiven içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya kalacaktır. Devletimize yönelik en küçük güvenlik tehdidini dahi görmezden gelmiyoruz. Türkiye'yi her alanda dünyada örnek gösterilen seviyelere taşıyana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyelerde sizin emeğiniz çok önemli. Tüm mağaralara inlere girdiniz, teröristleri temizlediniz. Namlunun ucuna sadece gözünüzü değil, gönlünüzü de koyuyorsunuz. Sizler bu milletin bağrından çıkmış öz evlatlarısınız. Sizlerle her zaman övündüğümü bilmenizi istiyorum. Türkiye asla tek başına bırakılmayacak bir ülkededir. Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyor. Vaat edilmiş topraklar hayalini kuranlar bizden rahatsız oluyorlar.