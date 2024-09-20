Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde DEAŞ operasyonu

Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak 23 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Gürz-15 operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 88 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz.* Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendi.Operasyonlara koordine eden Savcılarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.