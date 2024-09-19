Murat Kurum: Mesele millet olunca parti gözetmeksizin herkesle görüşüyoruz

AK Parti, Türkiye'ye bir eser daha kazandırmak için ilk adımı attı.Ankara'da 6 ayrı binada hizmet veren adliyenin yerine, 312 bin metrekarelik alanda yapılacak başsavcılık, hukuk, ceza ve icra binalarıyla toplam 588 duruşma salonuna sahip yeni Ankara Adalet Sarayının temeli törenle atıldı.Yenimahalle'de yapımına başlanan yeni Ankara Adalet Sarayının temel atma törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.Burada katılımcılara hitap eden Kurum, hangi partiden olursa olsun milletvekilleriyle belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini, ortak akıl masaları kurduklarını dile getirdi.Kurum, "Mesele millet olduğunda geriye kalan her şeyi birer teferruat olarak görüyoruz. Bu noktada herkesi de sorumluluğa davet ediyoruz. Biz de üzerimize düşen ne varsa tüm gücümüzle sahada onu yerine getirmeye çalışıyoruz.Biz istiyoruz ki milletimize hizmet en hızlı ve en kaliteli şekilde ulaşsın. Bahaneler ve mazeretler değil, projeler ve yatırımlar konuşulsun.Biz istiyoruz ki herkes bulunduğu görevin hakkını versin, yeri geldiğinde ulusal çıkarlar için, ulusal işbirliklerine imza atılsın." ifadesini kullandı.Kurum sözlerine şöyle devam etti:"Hangi partiden olursa olsun milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ortak akıl masaları kuruyor, birlikte çaba sarf ediyoruz.İstanbul’la görüşüyor, beklenen İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili atılması gereken adımları hatırlatıyor, bizim de sahada olduğumuzu ifade ediyoruz.İzmir’le görüşüyor; bu ülkenin ortak değeri olan İzmir Körfezi’ni yeniden hayata döndürmeye dair sorumluluklarını hatırlatıyor; sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz.Ankara’yla istişare ediyor; başkentimizin acil ve stratejik ihtiyaçlarına dair görüşlerimizi belirtiyoruz. Mesele millet olduğunda geriye kalan her şeyin birere teferruat olduğunu biliyor ve buna göre hareket ediyoruz."